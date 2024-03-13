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ОС200СЗ/IP-33
Оповещатель пожарный адресный светозвуковой, IP65
ОС200СЗ/IP-33

Оповещатель пожарный адресный светозвуковой, IP65

Референс: ОС200СЗ/IP-33
Линейка SystemeFS

Оповещатель пожарный адресный светозвуковой ОС200СЗ/IP, IP65

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409170304151010 см. 0.1кг.
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Тип документа
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Техническая документация
ОС200СЗ_IP-33 Оповещатель пожарный светозвуковой адрессный
Дата документа: 13/03/2024
Формат PDF
Размер 246.42 kB
ОС200СЗ_IP-33 Оповещатель пожарный светозвуковой адрессный
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Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
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