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ОС200Т-33
Оповещатель пожарный адресный световой табличный ОС200Т
ОС200Т-33

Оповещатель пожарный адресный световой табличный ОС200Т

Референс: ОС200Т-33
Линейка SystemeFS
Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409170298151010 см. 0.1кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
ОС200Т-33 Оповещатель пожарный светозвуковой адрессный
Дата документа: 13/03/2024
Формат PDF
Размер 287.68 kB
ОС200Т-33 Оповещатель пожарный светозвуковой адрессный
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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