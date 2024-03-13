Продукты
С22051Еи-33
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый (ИП212-200АРи) с изолятором КЗ
С22051Еи-33

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый (ИП212-200АРи) с изолятором КЗ

Референс: С22051Еи-33
Линейка SystemeFS
Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409170144101010 см. 0.1кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
C22051E(и)-33 Извещатель пожарный дымовой
Дата документа: 13/03/2024
Формат PDF
Размер 312.65 kB
C22051E(и)-33 Извещатель пожарный дымовой
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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