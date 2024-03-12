Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый (ИП212-200АР)
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый (ИП212-200АР)
Референс: С22051Е-33
Спецификация
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409170137
|13.4
|12.2
|5.4
|см.
|0.102
|кг.
BAG
|2
|—
|2
|шт.
|—
|11.5
|15.2
|11.8
|см.
|0.251
|кг.
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик