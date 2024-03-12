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С22051Е-33
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый (ИП212-200АР)
С22051Е-33

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый (ИП212-200АР)

Референс: С22051Е-33
Линейка SystemeFS
Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040917013713.412.25.4 см. 0.102кг.
BAG
22шт.11.515.211.8 см. 0.251кг.
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