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С52051RЕ-33
Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый (ИП101-200АР-А1R)
С52051RЕ-33

Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый (ИП101-200АР-А1R)

Референс: С52051RЕ-33
Линейка SystemeFS
Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040917015110105.3 см. 0.096кг.
BAG
22шт.11.515.312.2 см. 0.238кг.
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