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A1-04-011M
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЭЛ.ЗВОНКОВ, 250B/0.4A +МОНТ.ПЛАСТ.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЭЛ.ЗВОНКОВ, 250B/0.4A +МОНТ.ПЛАСТ.

Референс: A1-04-011M
Линейка Blanca
Спецификация
Технические характеристики
EC000131 Звонок
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Беспроводной Нет
Цвет корпуса Белый
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4.64.62.4 см. 0.028кг.
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