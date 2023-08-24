ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЭЛ.ЗВОНКОВ, 250B/0.4A +МОНТ.ПЛАСТ.
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ КНОПОЧНЫЙ ОТКРЫТОЙ УСТАНОВКИ ДЛЯ ЭЛ.ЗВОНКОВ, 250B/0.4A +МОНТ.ПЛАСТ.
Референс: A1-04-011M
Спецификация
Технические характеристики
EC000131 Звонок
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Беспроводной Нет
Цвет корпуса Белый
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|4.6
|4.6
|2.4
|см.
|0.028
|кг.
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