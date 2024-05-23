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AC-4IO162-BOX
Шкаф ОС 64шл, для 4IOM, не вкл. IOM, ИБП =12В 2,8А мет замок тампер пит~220В

Шкаф ОС 64шл, для 4IOM, не вкл. IOM, ИБП =12В 2,8А мет замок тампер пит~220В

Референс: AC-4IO162-BOX
Линейка SystemeAC
Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409193907704715 см. 21кг.
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
С-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС RU С-RU.НВ12.В.01204_24
Формат PDF
Размер 1.8 MB
Срок действия: 23/05/2024 - 22/05/2029
ЕАЭС RU С-RU.НВ12.В.01204_24
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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