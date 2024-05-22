Пульт охранный СЖКЭ 5" Eth RS, белый
Пульт охранный СЖКЭ 5" Eth RS, белый
Референс: AC-KLC-TOUCH-W
Линейка SystemeAC
Спецификация
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409169469
|30
|21
|7
|см.
|2.3
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация
SystemeAC AC-KLC-TOUCH Пульты - Руководство
Дата документа: 22/05/2024
Формат PDF
Размер 358.09 kB
SystemeAC AC-KLC-TOUCH Пульты - Руководство
Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.85161_24
Формат PDF
Размер 741.79 kB
Срок действия: 18/03/2024 - 17/03/2029
ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.85161_24
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