Продукты
AC-KLC-TOUCH-W
Пульт охранный СЖКЭ 5" Eth RS, белый
AC-KLC-TOUCH-W

Пульт охранный СЖКЭ 5" Eth RS, белый

Референс: AC-KLC-TOUCH-W
Линейка SystemeAC
Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040916946930217 см. 2.3кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация
SystemeAC AC-KLC-TOUCH Пульты - Руководство
Дата документа: 22/05/2024
Формат PDF
Размер 358.09 kB
SystemeAC AC-KLC-TOUCH Пульты - Руководство
Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.85161_24
Формат PDF
Размер 741.79 kB
Срок действия: 18/03/2024 - 17/03/2029
ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.85161_24
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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