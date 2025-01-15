Вирт.лиц. Дополнительный драйвер менеджер для сервера SystemeAC
Референс: AC-SW-SRVR-DM
Виртуальная лицензия клиента для подключения к серверу SystemeAC Adv (AC-SW-SRVR-ADV)
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Документы
Каталог
СКУД SystemeAC каталог
Дата документа: 15/01/2025
Формат PDF
Размер 991.39 kB
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 19/11/2024
Формат PDF
Размер 3.04 MB
