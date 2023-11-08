ATLASDESIGN РОЗЕТКА телефонная RJ11, механизм, АЛЮМИНИЙ
ATLASDESIGN РОЗЕТКА телефонная RJ11, механизм, АЛЮМИНИЙ
Референс: ATN000381
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign в цвете алюминий розетки телефонной с разъёмом RJ11 предназначен для удобного и быстрого подключения вашего телефона, модема или факса к телефонной сети. - Лицевые детали из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению. - Усиленные прямые монтажные лапки для лучшей фиксации механизма в монтажной коробке.
Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Серый
Направление выхода Наклонный (-ое)
Подходит для количества гнезд/разъемов 1
Основные характеристики
Серия AtlasDesign AtlasDesign
Тип телефонной розетки RJ11 (4 контакт(ы) - Категория 3 в 16 Mbit/s
Комплектация изделия механизм
Тип продукта телефонное розетка
Цветовой оттенок Алюминий
Дополнительные характеристики
Материал термопласт
Соединения – клеммы винтовой зажим витая пара
Способ установки винты или лапки
Температура окружающей среды при хранении 0-35 °C
Рабочая температура окружающей среды 15-30 °C
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP20
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606489586089
|7.1
|7.1
|3.8
|см.
|59
|г.
BB1
|2
|—
|10
|шт.
|13606489586086
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|678
|г.
CAR
|3
|—
|60
|шт.
|23606489586083
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|4.45
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|—
|120
|80
|110
|см.
|108.07
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 38 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
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Тип документа
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