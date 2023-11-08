ATLASDESIGN AQUA 2-постовая РАМКА IP44, КАРБОН
ATLASDESIGN AQUA 2-постовая РАМКА IP44, КАРБОН
Референс: ATN441002
Рамка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии AtlasDesign Aqua (цвет каробн) двухместная. - Изделие со степенью защиты IP44 обеспечит безопасность использования в ванной и на кухне. - Позволяет гармонично вписать электроустановочное изделие в интерьер помещения. - Несмотря на внешнее сходство, конструкция рамок серии AtlasDesign Aqua отличается от конструкции рамок AtlasDesign. Механизмы и рамки со степенью защиты IP20 несовместимы с механизмами и рамками со степенью защиты IP44.
Спецификация
Технические характеристики
EC000007 Рамка для электроустановочных устройств
Цвет Черный
Ширина 154 мм
Не содержит (без) галогенов Да
Высота 83 мм
Основные характеристики
Область применения монтаж
Количество мест 2-постовая горизонтальная/вертикальная
Цветовой оттенок карбон
Тип продукта рамка
Режим фиксации 4 точки крепления
Дополнительные характеристики
Материал ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирол): рамка
Расстояние между центрами 71 мм
Поверхность антибактериальный
Вес нетто 0.044 кг
Стандарты EN 60669-1
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP44
Экологичность не содержит галогенов
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481813015
|15.4
|8.3
|3.4
|см.
|44
|г.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|13606481813012
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|319
|г.
CAR
|3
|—
|10
|шт.
|23606481813019
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|820
|г.
Логистические данные Нетто
Глубина 12 мм
Высота 83 мм
Ширина 154 мм
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Тип документа
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