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ATN543026
AtlasDesign PROFI IP54 О/У РОЗЕТКА двойная с з/к со шторками 16А, СЕРЫЙ
ATN543026

AtlasDesign PROFI IP54 О/У РОЗЕТКА двойная с з/к со шторками 16А, СЕРЫЙ

Референс: ATN543026
Линейка AtlasDesign

Розетка двойная с заземлением со шторками для открытого монтажа, 16А, 250В. Степень защиты IP:54, Степень защиты IK: IK08. Продукция AtlasDesign Profi54 созданы специально для тех мест, где требуется повышенная защита от влаги и пыли. Уютная веранда в загородном доме, уличное кафе, любимый гараж или мастерская – выключатели и розетки будут обеспечивать надежную защиту и радовать глаз современным дизайном. Благородный серый цвет гармонично впишется в любую обстановку.

Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номин. ток 16 А
Номин. напряжение 250 В
Способ монтажа Открытой установки
Тип комплектации В сборе с корпусом
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010266555.67.212.1 см. 0.178кг.
BB1
26шт.469020102666238.219.88.6 см. 1.352кг.
Документы
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Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Техническая документация Розетки серии AtlasDesign IP54
Дата документа: 10/11/2023
Формат PDF
Размер 275.34 kB
Розетки серии AtlasDesign IP54
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.37773_21
Формат PDF
Размер 73.95 kB
Срок действия: 07/09/2021 - 06/09/2026
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.37773_21
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00091_21
Формат PDF
Размер 556.42 kB
Срок действия: 08/09/2021 - 07/09/2026
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00091_21
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