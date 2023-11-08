BLANCA С/У БЛОК: РОЗЕТ з/к шт 16А, 250В + ВЫКЛ 1-кл. с подсв. + ВЫКЛ 2-кл. БЕЛЫЙ

Блок Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (белый, скрытой установки) предназначен для сетей до 250В, состоит из розетки на 16А с заземлением и шторками, одноклавишного и двухклавишного выключателей на 10А, один из которых с подсветкой, что делает его легко находимым в отсутствие освещения. Блок удобен в применении и отлично подходит для коридора.