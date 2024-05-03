BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная с заземлением без шторок, 16А, 250В, ТИТАН
BLANCA С/У РОЗЕТКА двойная с заземлением без шторок, 16А, 250В, ТИТАН
Референс: BLNRS001024
Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) BLANCA (титан, скрытой установки) двухместная, с заземлением, без шторок предназначена для сетей до 250В, на ток до 16А. Двухместная розетка позволяет подключить два устройства в одном месте. Заземление обеспечивает безопасность при косвенном прикосновении. Она изготовлена из ABS-пластика, проста в установке и удобна в применении.
Спецификация
Технические характеристики
EC000125 Розетка силовая (штепсельная)
Номинальный ток 16 А
Номинальное напряжение 250 В
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Моноблок с рамкой
Основные характеристики
Режим фиксации монтажные лапки винт
Серия Blanca
Номинальный ток 16 A в 250 В Переменный ток 50 Гц
Комплектация изделия изделие в сборе
Минимальная партия для продажи 1
Дополнительные характеристики
Длина зачистки проводов 11 мм
Стандартное описание розетки с заземляющим контактом
Поверхность необработанная
Количество кабелей 3
Относительная влажность 60-60 %
Условия эксплуатации
Сертификация EAC
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606481195395
|20
|11.5
|5
|см.
|0.088
|кг.
BB1
|2
|—
|6
|шт.
|13606481195392
|23.2
|19.5
|8.9
|см.
|0.627
|кг.
CAR
|3
|—
|12
|шт.
|43606481195393
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|1.438
|кг.
P12
|4
|—
|1080
|шт.
|—
|120
|80
|110.4
|см.
|147.358
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 48 мм
Высота 86 мм
Ширина 120 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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Дата документа: 31/05/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
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С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
Формат PDF
Размер 707.7 kB
Срок действия: 16/07/2020 - 16/07/2025
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00045_20
С/Д-UZ
UZ.SMT.01.0026.75482392
Формат PDF
Размер 533.05 kB
Срок действия: 04/03/2022 - 04/03/2025
UZ.SMT.01.0026.75482392
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