Внутристоечные кондиционеры CoolRack для организации воздушных потоков
Внутристоечные кондиционеры CoolRack для организации воздушных потоков
Референс: CoolRack
Линейка CoolRack
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Системы охлаждения для ИТ-инфраструктуры
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 713.24 kB
Системы охлаждения для ИТ-инфраструктуры
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик