Периметральные кондиционеры CoolRoom, предназначенные для поддержания заданной температуры и влажности воздуха в помещении ЦОДа или non-IT применениях

Периметральные кондиционеры прямого расширения (DX) с компрессорами с фиксированной частотой вращения и с переменной частотой вращения, на охлажденной воде (CW), с функцией фрикулинга, с верхней и нижней раздачей воздуха.

Холодопроизводительность: DX — от 5 до 130 кВт, CW — от 5 до 300 кВт.