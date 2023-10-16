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CoolRow
Внутрирядные прецизионные кондиционеры CoolRow, предназначенные для поддержания заданных температуры и влажности воздуха в помещении ЦОД
CoolRow
CoolRow
CoolRow
CoolRow
CoolRow
CoolRow
CoolRow
CoolRow
CoolRow
CoolRow
CoolRow
CoolRow

Внутрирядные прецизионные кондиционеры CoolRow, предназначенные для поддержания заданных температуры и влажности воздуха в помещении ЦОД

Референс: CoolRow
Линейка CoolRow

Внутрирядные кондиционеры прямого расширения (DX) с компрессорами с переменной частотой вращения, на охлажденной воде (CW), с функцией фрикулинга.
Холодопроизводительность: DX — от 7 до 70 кВт, CW — от 20 до 70 кВт.

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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Системы охлаждения для ИТ-инфраструктуры
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 713.24 kB
Системы охлаждения для ИТ-инфраструктуры
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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