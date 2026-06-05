Сертификат на техническую поддержку системы централизованного мониторинга расширение до 25 устройств, 1 год
Сертификат на техническую поддержку системы централизованного мониторинга расширение до 25 устройств, 1 год
Референс: DCGR1SPE25
Спецификация
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|21.1
|29.8
|0.06
|см.
|15
|г.
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