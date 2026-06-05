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DCGR1SPE25
Сертификат на техническую поддержку системы централизованного мониторинга расширение до 25 устройств, 1 год
DCGR1SPE25

Сертификат на техническую поддержку системы централизованного мониторинга расширение до 25 устройств, 1 год

Референс: DCGR1SPE25
Серия DC Guard
Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.21.129.80.06 см. 15г.
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