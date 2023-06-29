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ET7589
Вертикальный кабельный организатор, пластиковые пальцы, c кр., для 52Uх750-800мм

Вертикальный кабельный организатор, пластиковые пальцы, c кр., для 52Uх750-800мм

Референс: ET7589
Линейка Excelente
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.1316225 см. 8кг.
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