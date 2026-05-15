Systeme Infinity, Вывод кабельный С/У, Песчаный берег

Вывод кабеля представляет собой матовую стеклянную лицевую панель на металлической рамке-суппорте, устойчивую к загрязнениям и царапинам. В центре панели имеется отверстие с пластичной противопылевой мембраной, через которую из монтажной коробки можно осуществить вывод кабелей. Установка в квадратные монтажные коробки 86х86х50мм артикулов FSE350000,FSE350500,FSE350600 или аналогичные.