Systeme Infinity, Термостат для эл. теплого пола 16 А (250В), Таежное утро
Systeme Infinity, Термостат для эл. теплого пола 16 А (250В), Таежное утро
Референс: FSE000836
Термостат электромеханический для управления работой электрических теплых полов (230В), номинальный ток 16А. Имеет светодиодную индикацию режима работы. Выносной датчик температуры тип NTC 10кОм 2,5м и винты крепления в комплекте . Матовая стеклянная лицевая панель, устойчивая к загрязнениям и царапинам. Установка в квадратные монтажные коробки 86х86х50мм артикулов FSE350000,FSE350500,FSE350600 или аналогичные.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 3 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409358528
|9.5
|4.5
|9.7
|см.
|0.152
|кг.
BB1
|2
|—
|6
|шт.
|4680409358535
|10.2
|19
|19.4
|см.
|0.876
|кг.
CAR
|3
|—
|60
|шт.
|14680409358532
|21
|40.5
|53
|см.
|8.758
|кг.
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