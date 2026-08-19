ARTGALLERY 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, перекрестный, 2 x сх. 7, 10АХ, механизм, АЛЮМИНИЙ
ARTGALLERY 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, перекрестный, 2 x сх. 7, 10АХ, механизм, АЛЮМИНИЙ
Референс: GAL000373
Механизм 2-клавишного перекрестного переключателя серии ArtGallery в цвете аллюминий подходит для сетей 250 В, на ток 10А. Переключатель позволяет максимально удобно и эффективно использовать пространство любого помещения и управлять одним источником света с двух точек. Лицевые детали выполнены из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.
Спецификация
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4690201072751
|16
|10.5
|4.2
|см.
|0.091
|кг.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|4690201072768
|23
|9.2
|8.9
|см.
|0.513
|кг.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|14690201072765
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|2.238
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог ArtGallery
Дата документа: 19/08/2026
Формат PDF
Размер 7.46 MB
Каталог ArtGallery
Техническая документация
Руководство по эксплуатации GAL00..73 Переключатель двухклавишный серии ArtGallery
Дата документа: 21/07/2026
Формат PDF
Размер 2.95 MB
Руководство по эксплуатации GAL00..73 Переключатель двухклавишный серии ArtGallery
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00178_26
Формат PDF
Размер 2.48 MB
Срок действия: 12/05/2026 - 11/05/2031
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00178_26
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.91727_26
Формат PDF
Размер 343.24 kB
Срок действия: 04/05/2026 - 03/05/2031
ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.91727_26
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