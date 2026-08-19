ARTGALLERY 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, перекрестный, 2 x сх. 7, 10АХ, механизм, МОККО

Механизм 2-клавишного перекрестного переключателя серии ArtGallery в цвете мокко подходит для сетей 250 В, на ток 10А. Переключатель позволяет максимально удобно и эффективно использовать пространство любого помещения и управлять одним источником света с двух точек. Лицевые детали выполнены из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.