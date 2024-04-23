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GAL001229
ARTGALLERY USB РОЗЕТКА A + тип-C 45Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
GAL001229

ARTGALLERY USB РОЗЕТКА A + тип-C 45Вт высокоскор.заряд. QC, PD, механизм, ПЕСОЧНЫЙ

Референс: GAL001229
Линейка ArtGallery

Розетка Systeme Electric серии ArtGallery в цвете песочный двойная USB с разъемами типа A+C высокоскоростная. Трендовый оттенок позволит удачно подчеркнуть стиль интерьера и правильно расставить акценты. Самая современная USB-зарядка с двумя разъемами позволяет заряжать как стандартные мобильные устройства через разъем типа А, так и новейшие устройства с разъемом типа С. Мощность: тип-A – 7.5 Вт, тип-С 45Вт. Поддерживает современные протоколы быстрой зарядки QC, PD, последних версий. Лучший промышленный дизайн (по итогам премии МИНПРОМТОРГ 2023).

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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Техническая документация Розетка USB(A+C) 45Вт GAL00..29 серии ArtGallery руководство по эксплуатации
Дата документа: 23/04/2024
Формат PDF
Размер 2.87 MB
Розетка USB(A+C) 45Вт GAL00..29 серии ArtGallery руководство по эксплуатации
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 03/05/2024
Формат PDF
Размер 92.61 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 11/04/2024
Формат PDF
Размер 9.99 MB
Каталог для дизайнеров 2023
С-ТР ТС-НВО ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07778_24
Формат PDF
Размер 1.35 MB
Срок действия: 04/04/2024 - 03/04/2029
ЕАЭС RU С-RU.НА46.В.07778_24
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