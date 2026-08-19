Продукты
GAL001273
ARTGALLERY 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, перекрестный, 2 x сх. 7, 10АХ, механизм, ПЕСОЧНЫЙ
ARTGALLERY 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, перекрестный, 2 x сх. 7, 10АХ, механизм, ПЕСОЧНЫЙ

ARTGALLERY 2-клавишный ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, перекрестный, 2 x сх. 7, 10АХ, механизм, ПЕСОЧНЫЙ

Референс: GAL001273
Серия ArtGallery

Механизм 2-клавишного перекрестного переключателя серии ArtGallery в цвете песочный подходит для сетей 250 В, на ток 10А. Переключатель позволяет максимально удобно и эффективно использовать пространство любого помещения и управлять одним источником света с двух точек. Лицевые детали выполнены из качественного ABS-пластика, устойчивого к царапинам и УФ-излучению.

Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46902010729041610.54.2 см. 0.091кг.
BB1
25шт.4690201072911239.28.9 см. 0.513кг.
CAR
320шт.1469020107291840.424.210.6 см. 2.238кг.
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Каталог
Каталог ArtGallery
Дата документа: 19/08/2026
Формат PDF
Размер 7.46 MB
Каталог ArtGallery
Техническая документация
Руководство по эксплуатации GAL00..73 Переключатель двухклавишный серии ArtGallery
Дата документа: 21/07/2026
Формат PDF
Размер 2.95 MB
Руководство по эксплуатации GAL00..73 Переключатель двухклавишный серии ArtGallery
С-ТР ТС-НВО
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00178_26
Формат PDF
Размер 2.48 MB
Срок действия: 12/05/2026 - 11/05/2031
ЕАЭС RU С-RU.АТ21.В.00178_26
Д-ТР ЕАЭС-RoHS
ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.91727_26
Формат PDF
Размер 343.24 kB
Срок действия: 04/05/2026 - 03/05/2031
ЕАЭС N RU Д-RU.РА03.В.91727_26
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