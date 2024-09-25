Продукты
ГБ-MC5A-Y-33 (исп. 01)
Устройство дистанционного пуска адресное в герм. боксе желт цвета IP65 исп.01 надпись «ДЫМОУДАЛЕНИЕ»

Устройство дистанционного пуска адресное в герм. боксе желт цвета IP65 исп.01 надпись «ДЫМОУДАЛЕНИЕ»

Референс: ГБ-MC5A-Y-33 (исп. 01)
Линейка SystemeFS

Устройство дистанционного пуска адресное в герм. боксе желт цвета IP65 исп.01 надпись «ДЫМОУДАЛЕНИЕ»

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4680409170212101010 см. 0.1кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Фильтры
Поиск
Корзина