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GSL000839
GLOSSA USB РОЗЕТКА А+С, 5В/2,4А, 2х5В/1,2 А, механизм, ШОКОЛАД
GSL000839

GLOSSA USB РОЗЕТКА А+С, 5В/2,4А, 2х5В/1,2 А, механизм, ШОКОЛАД

Референс: GSL000839
Линейка Glossa

Розетка Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет моколад) двойная USB с разъемами типа A+C. - Выполнена из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин. - Самая современная USB-зарядка с двумя разъемами позволяет заряжать как стандартные мобильные устройства через разъем типа А, так и новейшии устройства, в том числе ноутбуки, с разъемом типа С.

Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Способ монтажа Скрытой установки
Цвет Коричневый
Модель/исполнение Прочее
Выход. напряжение 5 В
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064854370027.17.14 см. 94г.
BB1
28шт.1360648543700923.219.58.9 см. 859г.
CAR
316шт.2360648543700640.424.210.6 см. 1.9кг.
P12
41440шт.12080110.4 см. 189кг.
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Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.79295_21
Формат PDF
Размер 245.76 kB
Срок действия: 30/03/2021 - 29/03/2026
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.79295_21
С-ТР ТС-ЭМС ЕАЭС RU С-RU.АД07.В.01912_20
Формат PDF
Размер 1.22 MB
Срок действия: 07/09/2020 - 06/09/2025
ЕАЭС RU С-RU.АД07.В.01912_20
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