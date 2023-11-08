GLOSSA TV РОЗЕТКА проходная 4DB, ШОКОЛАД
GLOSSA TV РОЗЕТКА проходная 4DB, ШОКОЛАД
Референс: GSL000892
Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет шоколад) розетки TV проходной 4DB ппредназначен для подключения телевизора к телевизионной сети. - Проходная розетка используется в начале и середине подключения «в линию». - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.
Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Прочее
Не содержит (без) галогенов Да
Основные характеристики
Область применения источник питания
Серия Glossa Glossa
Цветовой оттенок коричневый
Комплектация изделия механизм
Тип продукта USB-розетка
Дополнительные характеристики
Тип защиты защита от короткого замыкания
Материал монт. рама: оцинкованная сталь матовый крышка механизма: PC + ASA
Выходное напряжение 5 V Постоянный ток (DC) 1400 мА для порт 1 5 V Постоянный ток (DC) 1400 мА для порт 2
Монтаж устройства утопленный
Входное напряжение 100...240 V Переменный ток 50/60 Гц, 180 мА
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|3606485437200
|7.08
|7.08
|3.45
|см.
|86
|г.
BB1
|2
|—
|5
|шт.
|53606485437205
|23
|9.2
|8.9
|см.
|489
|г.
CAR
|3
|—
|20
|шт.
|63606485437202
|40.4
|24.2
|10.6
|см.
|2.141
|кг.
P12
|4
|—
|1800
|шт.
|73606485437209
|120
|80
|110.4
|см.
|210.6
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 44 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог Каталог для дизайнеров 2023Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Техническая документация Розетки телевизионные серии GlossaРозетки телевизионные серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 418.86 kB
С/Д-UZ UZ.SMT.01.0026.75482763UZ.SMT.01.0026.75482763
Формат PDF
Размер 485.23 kB
Срок действия: 04/03/2022 - 04/03/2025
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