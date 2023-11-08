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GSL000892
GLOSSA TV РОЗЕТКА проходная 4DB, ШОКОЛАД
GSL000892

GLOSSA TV РОЗЕТКА проходная 4DB, ШОКОЛАД

Референс: GSL000892
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет шоколад) розетки TV проходной 4DB ппредназначен для подключения телевизора к телевизионной сети. - Проходная розетка используется в начале и середине подключения «в линию». - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC000439 Розетка антенная (TV/ТВ/SAT/FM/R/Радио)
Способ монтажа Скрытой установки
Тип комплектации Механизм с накладкой
Цвет Прочее
Не содержит (без) галогенов Да
Основные характеристики
Область применения источник питания
Серия Glossa Glossa
Цветовой оттенок коричневый
Комплектация изделия механизм
Тип продукта USB-розетка
Дополнительные характеристики
Тип защиты защита от короткого замыкания
Материал монт. рама: оцинкованная сталь матовый крышка механизма: PC + ASA
Выходное напряжение 5 V Постоянный ток (DC) 1400 мА для порт 1 5 V Постоянный ток (DC) 1400 мА для порт 2
Монтаж устройства утопленный
Входное напряжение 100...240 V Переменный ток 50/60 Гц, 180 мА
Условия эксплуатации
Стандарты TP TС 004/2011
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064854372007.087.083.45 см. 86г.
BB1
25шт.53606485437205239.28.9 см. 489г.
CAR
320шт.6360648543720240.424.210.6 см. 2.141кг.
P12
41800шт.7360648543720912080110.4 см. 210.6кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 44 мм
Высота 71 мм
Ширина 71 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
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Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
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Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки телевизионные серии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 418.86 kB
Розетки телевизионные серии Glossa
С/Д-UZ UZ.SMT.01.0026.75482763
Формат PDF
Размер 485.23 kB
Срок действия: 04/03/2022 - 04/03/2025
UZ.SMT.01.0026.75482763
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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