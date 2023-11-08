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GSL001133
GLOSSA USB РОЗЕТКА A+A, 5В/2,1 А, 2х5В/1,05 А, механизм, БАКЛАЖАНОВЫЙ
GSL001133

GLOSSA USB РОЗЕТКА A+A, 5В/2,1 А, 2х5В/1,05 А, механизм, БАКЛАЖАНОВЫЙ

Референс: GSL001133
Линейка Glossa

Механизм Systeme Electric (ранее Schneider Electric) серии Glossa (цвет баклажановый) розетки с двумя разъёмами USB с выходными напряжением 5 В постоянного тока и выходами с номинальным током по 2,1 А. - Предназначен для зарядки мобильных устройств: телефоны, планшетные компьютеры, mp3/mp4 плееры. - Может заряжать одно или два устройства одновременно. - Выполнен из материала PС+ASA, стойкого к УФ-излучению и появлению царапин.

Спецификация
Технические характеристики
EC002949 USB розетка (зарядное устройство)
Способ монтажа Скрытой установки
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.36064812835047.087.083.9 см. 94г.
BB1
26шт.1360648128350118.618.68 см. 642г.
CAR
324шт.4360648128350238.438.49.6 см. 2.95кг.
P12
41440шт.12080111 см. 193кг.
Документы
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Тип документа
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Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
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Дата документа: 14/11/2023
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Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетка USB cерии Glossa
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 327.86 kB
Розетка USB cерии Glossa
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.79295_21
Формат PDF
Размер 245.76 kB
Срок действия: 30/03/2021 - 29/03/2026
ЕАЭС № RU Д-RU.РА01.В.79295_21
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