Модуль расширения HD, 4AO
Модуль расширения HD, 4AO
Референс: HM0004A
Модуль расширения SystemeHD, 4 выхода AO (конфигурируемых как 0…10 В или 4…20мА), порт RS485, протокол Modbus RTU или BACnet MS/TP, напряжение питания 24 В переменного или постоянного тока
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом Подлежит ремонту
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
CAR
|3
|—
|24
|шт.
|14680409241803
|34
|44
|26
|см.
|12
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
SystemeHD каталог
Дата документа: 21/07/2025
Формат PDF
Размер 2.02 MB
SystemeHD каталог
Техническая документация
Руководство по эксплуатации на контроллеры HD и модули расширения HM торговой марки Systeme Electric, серии SystemeHD
Дата документа: 04/08/2025
Формат PDF
Размер 3.47 MB
Руководство по эксплуатации на контроллеры HD и модули расширения HM торговой марки Systeme Electric, серии SystemeHD
3D модели
HD0904 HM0004 HM0008 HM0704 HM0800 STEP модели.stp
Дата документа: 16/10/2023
Формат STP
Размер 6.91 MB
HD0904 HM0004 HM0008 HM0704 HM0800 STEP модели.stp
2D чертежи
CAD файлы SystemeHD в формате DWG.zip
Дата документа: 16/10/2023
Формат ZIP
Размер 6.05 MB
CAD файлы SystemeHD в формате DWG.zip
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик