КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ (80*36 ММ)
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ (80*36 ММ)
Референс: II-L90-1
Линейка MultiBox
КОРОБКА УСТАНОВОЧНАЯ скрытого монтажа в сплошные стены (80*36 ММ) без дна, в виде кольца
Спецификация
Технические характеристики
EC000119 Монтажная коробка/держатель приборов для систем прокладки кабеля под полом
Ширина 80 мм
Модель/исполнение Форма монтажной коробки
Глубина 36 мм
Количество встраиваемых устройств 1
Основные характеристики
Серия Glossa
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Цветовой оттенок Белый
Тип продукта монтажная коробка
Дополнительные характеристики
Материал PP (полипропилен)
Диаметр 80 мм
Монтаж электропроводки Скрытый
Количество постов 1-постовая
Тип покрытия матовый
Условия эксплуатации
Степень защиты ip IP30
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4607050333148
|81
|81
|36.5
|мм.
|0.03
|кг.
CAR
|3
|—
|100
|шт.
|24607050333142
|40.4
|24.2
|28.8
|см.
|3
|кг.
P12
|4
|—
|3000
|шт.
|—
|120
|80
|101.4
|см.
|117
|кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 36 мм
Высота 80 мм
Ширина 80 мм
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