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IMT20121BE
MultiSet Угол внутренний для кабель-канала 20х12 Кремовый
IMT20121BE

MultiSet Угол внутренний для кабель-канала 20х12 Кремовый

Референс: IMT20121BE
Серия MultiSet

Внутренний угол для арочных кабель-каналов Systeme Electric серии MultiSet в кремовом цвете предназначен для организации проворотов и ответвлений при открытой прокладке кабелей. Поставляются упаковками по 2 штуки. Подходят для кабель-канала 20х12 мм. Новая арочная форма позволит выгоднее вписать кабель-канал в интерьере. Отлично сочетаются с электроустановочными изделиями серий Этюд и Бланка.

Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804091765592.22.32.3 см. 0.001кг.
BB1
220шт.468040917656652025 см. 0.024кг.
CAR
3200шт.1468040917655626.739.225.1 см. 0.657кг.
P12
46400шт.12080112 см. 33кг.
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Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 15/01/2025
Формат PDF
Размер 93.87 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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