MultiSet Угол внешний для кабель-канала 30х13 Кремовый
MultiSet Угол внешний для кабель-канала 30х13 Кремовый
Референс: IMT30132BE
Внешний угол для арочных кабель-каналов Systeme Electric серии MultiSet в кремовом цвете предназначен для организации проворотов и ответвлений при открытой прокладке кабелей. Поставляются упаковками по 2 штуки. Подходят для кабель-канала 30х13 мм. Новая арочная форма позволит выгоднее вписать кабель-канал в интерьере. Отлично сочетаются с электроустановочными изделиями серий Этюд и Бланка.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409176153
|3.2
|3.4
|3.4
|см.
|0.005
|кг.
BB1
|2
|—
|20
|шт.
|4680409176160
|6
|25
|35
|см.
|0.093
|кг.
CAR
|3
|—
|200
|шт.
|14680409176150
|26.3
|39.5
|25.2
|см.
|1.168
|кг.
P12
|4
|—
|6400
|шт.
|—
|120
|80
|112
|см.
|49
|кг.
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Тип документа
Каталог
Каталог электроустановочных изделий 2024
Дата документа: 15/01/2025
Формат PDF
Размер 93.87 MB
Каталог электроустановочных изделий 2024
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