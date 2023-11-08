ЭТЮД С/У компьютерная РОЗЕТКА RJ45 кат.5e, БЕЛЫЙ, Россия

КОМП. розетка RJ-45, КАТЕГОРИЯ 5. диапазон: Etude - тип устройства или его аксессуаров: компьютерная розетка - область применения: связь - комплектация изделия: механизм в сборе - тип экрана кабеля: U/UTP. Преимущества: Удачное решение для города и дачи, Доступная цена, Современный дизайн, Высокая степень надежности, Большой выбор функциональных возможностей и цветовых сочетаний, Простота и удобство монтажа, Соответствие ГОСТ Р и МЭК, Удобная упаковка.. применения: - Для загородного жилья, Для торговых центров, павильонов, зданий из сэндвич-панелей, где невозможно штробление стен, Прекрасная замена вышедших из строя электроустановочных изделий в многоквартирных домах, Для влажных помещений (IP44)..