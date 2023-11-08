Продукты
KOMC-001b
ЭТЮД С/У компьютерная РОЗЕТКА RJ45 кат.5e, БЕЛЫЙ, Россия
KOMC-001b
KOMC-001b

ЭТЮД С/У компьютерная РОЗЕТКА RJ45 кат.5e, БЕЛЫЙ, Россия

Референс: KOMC-001b
Линейка Etude

КОМП. розетка RJ-45, КАТЕГОРИЯ 5. диапазон: Etude - тип устройства или его аксессуаров: компьютерная розетка - область применения: связь - комплектация изделия: механизм в сборе - тип экрана кабеля: U/UTP. Преимущества: Удачное решение для города и дачи, Доступная цена, Современный дизайн, Высокая степень надежности, Большой выбор функциональных возможностей и цветовых сочетаний, Простота и удобство монтажа, Соответствие ГОСТ Р и МЭК, Удобная упаковка.. применения: - Для загородного жилья, Для торговых центров, павильонов, зданий из сэндвич-панелей, где невозможно штробление стен, Прекрасная замена вышедших из строя электроустановочных изделий в многоквартирных домах, Для влажных помещений (IP44)..

Спецификация
Технические характеристики
EC001264 Розетка/коробка коммуникационная (для передачи данных медной витой парой)
Тип комплектации Механизм с цельной накладкой (моноблок)
Цвет Белый
Номер цвета RAL 9003
Способ подключения Разъем под прокол
Основные характеристики
Область применения связь
Серия Этюд Etude
Цветовой оттенок Белый (RAL 9003)
Комплектация изделия механизм в сборе
Тип продукта компьютерная розетка
Дополнительные характеристики
Сегмент рынка малые коммерческие предприятия рынок жилья
Материал PA (полиамид): моноблок
Тип разъема keystone
Количество контактов 8
Категория 5
Условия эксплуатации
Стандарты IEEE1394c
Степень защиты ip IP20
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46070989404148.18.13.72 см. 59г.
BB1
210шт.460709894042118.618.610.6 см. 679г.
CAR
3120шт.460709894177038.438.433.2 см. 7.8кг.
P12
42160шт.12080114.6 см. 174кг.
Логистические данные Нетто
Глубина 37 мм
Высота 81 мм
Ширина 81 мм
Документы
Фильтры
Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог Каталог электроустановочных изделий 2023
Дата документа: 08/11/2023
Формат PDF
Размер 62.72 MB
Каталог электроустановочных изделий 2023
Каталог Каталог для дизайнеров 2023
Дата документа: 14/11/2023
Формат PDF
Размер 21.8 MB
Каталог для дизайнеров 2023
Техническая документация Розетки компьютерные и телефонные серии Этюд
Дата документа: 16/10/2023
Формат PDF
Размер 310.1 kB
Розетки компьютерные и телефонные серии Этюд
Д-ТР ЕАЭС-RoHS ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Формат PDF
Размер 299.8 kB
Срок действия: 02/03/2020 - 01/03/2025
ЕАЭС № RU Д-RU.МЮ62.В.00825_20
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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