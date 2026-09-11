SystemePact VCB Lite, 10кВ, 630А, 25кА, AC/DC220В, 150мм, клем.ряд, удлинитель вала
SystemePact VCB Lite, 10кВ, 630А, 25кА, AC/DC220В, 150мм, клем.ряд, удлинитель вала
Референс: LVAH10F0625V2V2SEAAB
SystemePact VCB Lite - вакуумный выключатель стационарный LVAH, открытый тип полюсов, пружинно-моторный привод типа "H" (встроенная рукоятка), 10(6)кВ / 630А / 25кА, межфазное расстояние 150мм, напряжение питания вторичных цепей 220В пост./пер., клеммный ряд. Дополнительная опция - удлинитель вала (элемент блокировки КСО)
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Тип документа
Техническая документация
Брошюра SystemePact VCB Lite
Дата документа: 11/09/2026
Формат PDF
Размер 8.63 MB
Брошюра SystemePact VCB Lite
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact VCB Lite
Дата документа: 11/09/2026
Формат PDF
Размер 2.24 MB
Руководство по эксплуатации SystemePact VCB Lite
2D схемы
Электрическая принципиальная схема SystemePact VCB Lite
Дата документа: 11/09/2026
Формат DWG
Размер 331.42 kB
Электрическая принципиальная схема SystemePact VCB Lite
2D чертежи
Чертеж с размерами SystemePact VCB Lite - 10кВ_630-1250А_150мм_с уд.вала
Дата документа: 11/09/2026
Формат DWG
Размер 422.85 kB
Чертеж с размерами SystemePact VCB Lite - 10кВ_630-1250А_150мм_с уд.вала
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