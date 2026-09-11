SystemePact VCB Lite, 10кВ, 1250А, 25кА, AC/DC220В, 210мм, клем.ряд, тип AAAB
SystemePact VCB Lite, 10кВ, 1250А, 25кА, AC/DC220В, 210мм, клем.ряд, тип AAAB
Референс: LVAH10F1225V2V2MAAAB
SystemePact VCB Lite - вакуумный выключатель стационарный LVAH, открытый тип полюсов, пружинно-моторный привод типа "H" (встроенная рукоятка), 10(6)кВ / 1250А / 25кА, межфазное расстояние 210мм, напряжение питания вторичных цепей 220В пост./пер., клеммный ряд
Документы
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Тип документа
Техническая документация
Брошюра SystemePact VCB Lite
Дата документа: 11/09/2026
Формат PDF
Размер 8.63 MB
Брошюра SystemePact VCB Lite
Техническая документация
Руководство по эксплуатации SystemePact VCB Lite
Дата документа: 11/09/2026
Формат PDF
Размер 2.24 MB
Руководство по эксплуатации SystemePact VCB Lite
2D схемы
Электрическая принципиальная схема SystemePact VCB Lite
Дата документа: 11/09/2026
Формат DWG
Размер 331.42 kB
Электрическая принципиальная схема SystemePact VCB Lite
2D чертежи
Чертеж с размерами SystemePact VCB Lite - 10кВ_630-1250А_210мм
Дата документа: 11/09/2026
Формат DWG
Размер 320.53 kB
Чертеж с размерами SystemePact VCB Lite - 10кВ_630-1250А_210мм
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