MultiDesk Лючок прямоугольный пластиковый 8 модулей для фальшпола, тип MDK30, чёрный
MultiDesk Лючок прямоугольный пластиковый 8 модулей для фальшпола, тип MDK30, чёрный
Референс: MDK30108BK
MultiDesk Лючок предназначен для установки в фальшпол. Крепится без коробки, лапками. В лючок можно установить до 8 модулей 22,5 мм стандарта 45 мм, например, модульные ЭУИ W45. Для установки механизмов типа "Keystone" в лючке предусмотрены 4 отверстия, прикрытые заглушками. Лючок выполнен из пластика и имеет степень пылевлагозащиты IP40 при закрытой крышке, механическая стойкость - IK08. Крышка лючка состоит из двух частей, которые убираются внутрь. Цвет: чёрный. Поставляется без ЭУИ.
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 5 лет с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтопригодности Подлежит замене
Документы
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Тип документа
Каталог
Раздел каталога лючки напольные MultiDesk
Дата документа: 28/10/2026
Формат PDF
Размер 13.77 MB
Раздел каталога лючки напольные MultiDesk
Техническая документация
Руководство по эксплуатации лючки пластиковые IP40 MultiDesk
Дата документа: 29/10/2026
Формат PDF
Размер 477.8 kB
Руководство по эксплуатации лючки пластиковые IP40 MultiDesk
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