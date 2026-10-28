MultiDesk Лючок прямоугольный пластиковый 8 модулей для стола, тип MDK30, св. серый

MultiDesk Лючок предназначен для установки в стол. Монтажная коробка идёт в комплекте. В лючок можно установить до 8 модулей 22,5 мм стандарта 45 мм, например, модульные ЭУИ W45. Для установки механизмов типа "Keystone" в лючке предусмотрены 4 отверстия, прикрытые заглушками. Лючок выполнен из пластика и имеет степень пылевлагозащиты IP40 при закрытой крышке, механическая стойкость - IK08. Крышка лючка состоит из двух частей, которые убираются внутрь. Цвет: светло-серый. Поставляется без ЭУИ.