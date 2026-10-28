MultiDesk Лючок круглый пластиковый 4 модуля для фальшпола, тип MDK31, чёрный

MultiDesk Лючок предназначен для установки в фальшпол. Имеет круглую форму Ø140 мм. Крепится без коробки, лапками. В лючок можно установить до 4 модулей 22,5 мм стандарта 45 мм, например, модульные ЭУИ W45. Для установки механизмов типа "Keystone" в лючке имеются 2 отверстия, прикрытые заглушками. Лючок выполнен из пластика. Степень пылевлагозащиты IP40 при закрытой крышке, механическая стойкость - IK08. Крышки лючка убираются внутрь. Цвет: чёрный. Поставляется без ЭУИ.