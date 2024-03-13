Модуль управления одноканальный
Модуль управления одноканальный
Референс: МС202Е-33
Модуль управления одноканальный
Спецификация
Гарантия на оборудование
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409170229
|18.9
|11.6
|4.3
|см.
|0.19
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Техническая документация
МКС300-ГБС герметичный бокс для модулей МС202Е-33
Дата документа: 13/03/2024
Формат PDF
Размер 285.21 kB
МКС300-ГБС герметичный бокс для модулей МС202Е-33
Техническая документация
МС202Е-33 Модуль управления
Дата документа: 13/03/2024
Формат PDF
Размер 279.82 kB
МС202Е-33 Модуль управления
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 25/09/2024
Формат PDF
Размер 3.01 MB
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