Шлюз подключения кондиционера SystemeComf RS-485

Шлюз для управления кондиционером, используется с системами VRF/VRV, питание от внутреннего блока кондиционера, встроенные порты для подключения к кондиционерам различных марок и моделей (ABC, A1B1, D-D+, H1H2, P1P2, XY), подключение к контроллеру по интерфейсу RS-485, управление со стороны контроллера RCFC или по Modbus, степень защиты корпуса IP20