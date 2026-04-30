Шлюз подключения кондиционера SystemeComf RS-485
Шлюз подключения кондиционера SystemeComf RS-485
Референс: RCFGWACU
Шлюз для управления кондиционером, используется с системами VRF/VRV, питание от внутреннего блока кондиционера, встроенные порты для подключения к кондиционерам различных марок и моделей (ABC, A1B1, D-D+, H1H2, P1P2, XY), подключение к контроллеру по интерфейсу RS-485, управление со стороны контроллера RCFC или по Modbus, степень защиты корпуса IP20
Спецификация
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409283875
|10
|10
|4
|см.
|0.15
|кг.
CAR
|3
|—
|84
|шт.
|14680409283872
|40
|35
|30
|см.
|13
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Каталог
Каталог системы управления комфортом SystemeComf
Дата документа: 30/04/2026
Формат PDF
Размер 9.35 MB
Каталог системы управления комфортом SystemeComf
Техническая документация
Руководство по системе комфорта в помещении SystemeComf
Дата документа: 14/05/2026
Формат PDF
Размер 2.48 MB
Руководство по системе комфорта в помещении SystemeComf
Техническая документация
Руководство SystemeComf RCFGWACU Шлюз кондиционера
Дата документа: 08/04/2026
Формат PDF
Размер 227.95 kB
Руководство SystemeComf RCFGWACU Шлюз кондиционера
Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.12281_26
Формат PDF
Размер 281.55 kB
Срок действия: 15/01/2026 - 14/01/2031
ЕАЭС N RU Д-CN.РА01.В.12281_26
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик