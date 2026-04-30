Шлюз управления DALI SystemeComf 2 порта RS-485 Modbus ~230В

Шлюз для управления светильниками DALI, используется с контроллерами серий SystemeComf или SystemeHD (или другими контроллерами по протоколу Modbus RTU), обеспечивает включение/выключение и управление яркостью светильников, подключение к контроллеру по интерфейсу RS-485, устанавливается на DIN рейку, ширина 106 мм (6 модулей), степерь защиты корпуса IP20.