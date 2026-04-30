Шлюз управления DALI SystemeComf 2 порта RS-485 Modbus ~230В
Шлюз управления DALI SystemeComf 2 порта RS-485 Modbus ~230В
Референс: RCFGWDL2
Шлюз для управления светильниками DALI, используется с контроллерами серий SystemeComf или SystemeHD (или другими контроллерами по протоколу Modbus RTU), обеспечивает включение/выключение и управление яркостью светильников, подключение к контроллеру по интерфейсу RS-485, устанавливается на DIN рейку, ширина 106 мм (6 модулей), степерь защиты корпуса IP20.
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Тип документа
Каталог
Каталог системы управления комфортом SystemeComf
Дата документа: 30/04/2026
Формат PDF
Размер 9.35 MB
Каталог системы управления комфортом SystemeComf
Д-ТР ТС-ЭМС, Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.06430_26
Формат PDF
Размер 239.37 kB
Срок действия: 15/07/2026 - 14/07/2031
ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.06430_26
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