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RCFSRHQT
Датчик влажности, температуры, качества воздуха комнатный Comf RS-485 =24В
RCFSRHQT

Датчик влажности, температуры, качества воздуха комнатный Comf RS-485 =24В

Референс: RCFSRHQT
Линейка SystemeComf
Спецификация
Гарантия на оборудование
Информация о ремонтопригодности Подлежит ремонту
Гарантия Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040919565912126 см. 0.22кг.
Документы
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Каталог
SystemeComf Система управления комфортом - каталог
Дата документа: 19/06/2024
Формат PDF
Размер 764.98 kB
SystemeComf Система управления комфортом - каталог
Техническая документация
SystemeComf - Руководство
Дата документа: 21/11/2024
Формат PDF
Размер 1.67 MB
SystemeComf - Руководство
Техническая документация
SystemeComf RCFSRHQT RCFSRHQTL Датчики комнатные - Руководство
Дата документа: 08/10/2024
Формат PDF
Размер 292.76 kB
SystemeComf RCFSRHQT RCFSRHQTL Датчики комнатные - Руководство
Каталог
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
Дата документа: 19/11/2024
Формат PDF
Размер 3.04 MB
Каталог решений для автоматизации промышленности и зданий
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