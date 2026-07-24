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С22051Е-33 (Исп. черн.)
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый (ИП212-200АР), цвет черный

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый (ИП212-200АР), цвет черный

Референс: С22051Е-33 (Исп. черн.)
Серия SystemeFS-7600
Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040927015812146 см. 0.103кг.
CAR
310шт.468040927024012.337.212.8 см. 1.138кг.
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