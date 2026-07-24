Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый (ИП212-200АР), цвет черный
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый (ИП212-200АР), цвет черный
Референс: С22051Е-33 (Исп. черн.)
Спецификация
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409270158
|12
|14
|6
|см.
|0.103
|кг.
CAR
|3
|—
|10
|шт.
|4680409270240
|12.3
|37.2
|12.8
|см.
|1.138
|кг.
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