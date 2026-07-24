Продукты
С22051Еи-33 (Исп. черн.)
Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый (ИП212-200АРи) с изол. КЗ, цв черн

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый (ИП212-200АРи) с изол. КЗ, цв черн

Референс: С22051Еи-33 (Исп. черн.)
Серия SystemeFS-7600
Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040927016514126 см. 0.103кг.
CAR
310шт.468040927025712.33713 см. 1.132кг.
Подписаться на электронную рассылку Систэм Электрик
Фильтры
Поиск
Корзина