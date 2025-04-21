Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 1P 80A 230В
Systeme9 Выключатель нагрузки (ВН) 1P 80A 230В
Референс: S9S40180
Выключатель-разъединитель S9S, серии Systeme9, Systeme Electric, 1-полюсный, номинальный ток 80 А, с красной рукояткой управления. Соответствует требованиям стандартов ГОСТ IEC 60947-3 и ГОСТ IEC 60669-2-4. Применяется в электрических сетях напряжением 230 В. Предназначен для включения и отключения нагрузок в электрических сетях. Категория применения AC-22A. Оснащен двойными безопасными клеммами раздельного монтажа проводников. Монтируется на DIN-рейку при помощи двухпозиционных защёлок, с возможностью демонтажа без снятия шины PIN.
2 648.10
Спецификация
Технические характеристики
EC001545 Главный выключатель распределительного щита
Номинальная отключающая способность 5
Глубина установочная 45
Количество нормально разомкнутых (НО) контактов 1
Тип напряжения AC (перемен.)
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409210116
|7.2
|1.77
|8.5
|см.
|0.088
|кг.
BB1
|2
|—
|12
|шт.
|4680409210512
|22
|11
|8.1
|см.
|1.07
|кг.
CAR
|3
|—
|108
|шт.
|14680409210113
|38.2
|27.8
|29
|см.
|10.13
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
3D модели
S9S 1P
Дата документа: 21/04/2025
Формат STP
Размер 9.1 MB
S9S 1P
Техническая документация
Руководство по эксплуатации для выключателей нагрузки серии Systeme9
Дата документа: 22/04/2025
Формат PDF
Размер 274.08 kB
Руководство по эксплуатации для выключателей нагрузки серии Systeme9
Техническая документация
Листовка серии Systeme9
Дата документа: 22/04/2025
Формат PDF
Размер 21.84 MB
Листовка серии Systeme9
Каталог
Каталог серии Systeme9
Дата документа: 25/04/2025
Формат PDF
Размер 24.54 MB
Каталог серии Systeme9
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