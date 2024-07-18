Ручка для серверного шкафа Systeme Electric, с функцией СКУД, RFID карта, Modbus
Ручка для серверного шкафа Systeme Electric, с функцией СКУД, RFID карта, Modbus
Референс: SBACHRM
Ручка для серверного шкафа Systeme Electric, с функцией СКУД предназначена для установки в серверную или телекоммуникационную стойку и позволяет обеспечить контроль и управление доступом к оборудованию внутри стойки
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Тип документа
Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.21731_24
Формат PDF
Размер 433.02 kB
Срок действия: 18/07/2024 - 17/07/2029
ЕАЭС N RU Д-CN.РА06.В.21731_24
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