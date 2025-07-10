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SBBMS0100
Контроллер системы мониторинга батарей, web-интерфейс, до 6 линеек АКБ, 5х8

Контроллер системы мониторинга батарей, web-интерфейс, до 6 линеек АКБ, 5х8

Референс: SBBMS0100
Серия SystemeBMU

Обеспечивает контроль и сбор данных с датчиков, отображение информации пользователю, сигнализацию аварий и передачу данных на верхний уровень. Контроллер может обслуживать до 6 линеек батарей с общим количеством до 420 шт

Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.4056.29.5 см. 3.952кг.
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Д-ТР ТС-ЭМС, Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.84532_25
Формат PDF
Размер 491.16 kB
Срок действия: 10/07/2025 - 09/07/2030
ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.84532_25
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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