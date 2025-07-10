Контроллер системы мониторинга батарей, web-интерфейс, до 6 линеек АКБ, 5х8
Контроллер системы мониторинга батарей, web-интерфейс, до 6 линеек АКБ, 5х8
Референс: SBBMS0100
Обеспечивает контроль и сбор данных с датчиков, отображение информации пользователю, сигнализацию аварий и передачу данных на верхний уровень. Контроллер может обслуживать до 6 линеек батарей с общим количеством до 420 шт
Спецификация
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|—
|40
|56.2
|9.5
|см.
|3.952
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Д-ТР ТС-ЭМС, Д-ТР ТС-НВО
ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.84532_25
Формат PDF
Размер 491.16 kB
Срок действия: 10/07/2025 - 09/07/2030
ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.84532_25
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