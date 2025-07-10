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SBBMSSE01
Датчик Холла для датчика линейки АКБ
Датчик Холла для датчика линейки АКБ

Датчик Холла для датчика линейки АКБ

Референс: SBBMSSE01
Серия SystemeBMU

Датчик Холла для датчика линейки АКБ обеспечивает измерение значения тока для линейки АКБ

Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.468040929804614.213.44.3 см. 0.291кг.
CAR
335шт.4680409298107411735 см. 5.25кг.
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Тип документа
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Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.84254_25
Формат PDF
Размер 448.66 kB
Срок действия: 10/07/2025 - 09/07/2030
ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.84254_25
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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