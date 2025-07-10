Датчик Холла для датчика линейки АКБ
Датчик Холла для датчика линейки АКБ
Референс: SBBMSSE01
Датчик Холла для датчика линейки АКБ обеспечивает измерение значения тока для линейки АКБ
Спецификация
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409298046
|14.2
|13.4
|4.3
|см.
|0.291
|кг.
CAR
|3
|—
|35
|шт.
|4680409298107
|41
|17
|35
|см.
|5.25
|кг.
Документы
Фильтры
Тип документа
Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.84254_25
Формат PDF
Размер 448.66 kB
Срок действия: 10/07/2025 - 09/07/2030
ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.84254_25
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