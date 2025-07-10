Продукты
SBBMSSEB12
Датчик индивидуальной батареи, 12В DC, коммуникационные кабели
Датчик индивидуальной батареи, 12В DC, коммуникационные кабели

Датчик индивидуальной батареи, 12В DC, коммуникационные кабели

Референс: SBBMSSEB12
Серия SystemeBMU

Датчик индивидуальной батареи, 12В DC обеспечивает измерение значений напряжения, температуры, внутреннего сопротивления, а также обеспечивает балансировку индивидуальной АКБ

Спецификация
Логистические данные Брутто
Тип упаковкиУровеньОписаниеКол-воЕд. изм.ШтрихкодДлинаШиринаВысотаЕд. изм.
размера		ВесЕд. изм
Веса
PCE
11шт.46804092980606.56.53 см. 0.044кг.
CAR
332шт.4680409298084411735 см. 3.2кг.
P12
41152шт.12080117 см. 155кг.
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Тип документа
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.84105_25
Формат PDF
Размер 447.15 kB
Срок действия: 10/07/2025 - 09/07/2030
ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.84105_25
Центр загрузок Центр Поддержки Клиентов
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