Датчик индивидуальной батареи, 12В DC, коммуникационные кабели
Датчик индивидуальной батареи, 12В DC, коммуникационные кабели
Референс: SBBMSSEB12
Датчик индивидуальной батареи, 12В DC обеспечивает измерение значений напряжения, температуры, внутреннего сопротивления, а также обеспечивает балансировку индивидуальной АКБ
Спецификация
Логистические данные Брутто
|Тип упаковки
|Уровень
|Описание
|Кол-во
|Ед. изм.
|Штрихкод
|Длина
|Ширина
|Высота
|Ед. изм.
размера
|Вес
|Ед. изм
Веса
PCE
|1
|—
|1
|шт.
|4680409298060
|6.5
|6.5
|3
|см.
|0.044
|кг.
CAR
|3
|—
|32
|шт.
|4680409298084
|41
|17
|35
|см.
|3.2
|кг.
P12
|4
|—
|1152
|шт.
|—
|120
|80
|117
|см.
|155
|кг.
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Тип документа
Д-ТР ТС-ЭМС
ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.84105_25
Формат PDF
Размер 447.15 kB
Срок действия: 10/07/2025 - 09/07/2030
ЕАЭС N RU Д-CN.РА05.В.84105_25
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